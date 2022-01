Neroden skok čez plot: izdal ga je odsev v sončnih očalih

Dandanes, ko ima vsak v žepu pametni telefon, ki ga pogosto uporabljamo tudi za ovekovečenje bolj ali manj pomembnih trenutkov, je težko skriti kakšno neumnost. Tudi če sami nismo ljubitelji sebkov ali na družabnih medijih ne objavljamo fotografij, se hitro znajdemo na fotografiji katerega od znancev, ta pa nato zakroži še med ljudmi, za katere si morda ne želimo, da bi jo videli.

Pazite, kaj pošiljate. FOTO: Dima Berlin/Getty Images

Na ta način so delodajalci že velikokrat zalotili koga med kršenjem bolniške odsotnosti, popivanjem v delovnem času in preostalih neprimernih, če ne kar prepovedanih početjih. Pa tudi marsikatero ljubezensko razmerje se je na ta način že končalo.

Tako je nedavno mlada Američanka prejela sebek partnerja, ki je brez nje užival v vožnji s kajakom. Fotografija je bila na prvi pogled povsem nedolžna, a dekletu, znana je le kot Angela, je v oči padel odsev v njegovih sončnih očalih. V njih je bila namreč dobro vidna podoba ženske, ki je na kajaku sedela pred njim, moški pa tega očitno ni opazil, preden je fotografijo poslal. Ko mu je Angela odpisala in vprašala, kdo je z njim na čolnu, je obmolknil.

Ni odgovarjal ne na sporočila ne na klice, ko je nekoliko zbral misli, pa se je, kot je s svojimi sledilci na družabnem omrežju pozneje delila Angela, odločil, da nima smisla lagati. »Najprej se nekaj ur ni oglasil, nato pa me je poklical nazaj in preprosto končal najino zvezo. Po telefonu. Najbrž sem lahko hvaležna, da je vsaj poklical in ni le poslal sporočila, ne?« je nekoliko pikro pripomnila Angela, ki je sicer že nekaj časa sumila, da ni edina v življenju svojega moškega.

»Dekleta, pazite, ko vaš moški nenadoma začne hoditi na izlete brez vas. Najbrž si ne želi zgolj miru, ampak družbo koga drugega,« je sledilke še opozorila Angela.