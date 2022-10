Izbirali so najdebelejšega medveda

Korupcija je dosegla celo daljno Aljasko, in to njene medvedje prebivalce: vsakoletno tekmovanje, na katerem se pomerijo najdebelejši kosmatinci, je zaznamoval škandal, a k sreči je uradnikom uspelo pravočasno odkriti prevaro in poskrbeti za mir med udeleženci.

Holly ni uspelo

Že drugič je tako slavil zajetni 747, ki je zmagal že 2020., prejel je kar 68.105 glasov, drugouvrščena pa je medvedka 901, za katero je glasovalo 56.876 podpornikov. Medvedje se na Aljaski, kjer se je poletje že odločno poslovilo, v tem času intenzivno pripravljajo na zimo, kar seveda pomeni, da se morajo pošteno podkrepiti, torej zrediti. Med tednom debelih medvedov, v finale se je uvrstilo 12 najzajetnejših, so že osmo leto zapovrstjo izbirali zmagovalca.

Medvedje na Aljaski so že pripravljeni na zimo. FOTO: Mark Kostich/Getty Images

Navijači so svoje ocene podali na podlagi fotografij in videoposnetkov, na katerih so opazovali, kateri se lahko pohvali z največ maščobnimi oblogami; medvedje v tem času pridobijo namreč tudi za več kot polovico teže, pri tem pa jim pomagajo predvsem kilogrami in kilogrami lososa, ki ga goltajo tako rekoč brez prestanka. Tako je že drugič prepričal 747, ki so ga v rezervatu Katmai kot mladiča prvič opazili 2014. in je zdaj eden najpožrešnejših kosmatincev daleč naokrog, v reki se nažira s slastno ribo vsak dan in je nesporni zmagovalec, a nekdo se očitno ni strinjal z njegovim triumfom.

Drugo in tretje mesto zasedata samici.

Z vdorom v spletno stran in glasovanjem prek lažnih profilov naj bi nekateri poskusili proti vrhu potisniti medvedko Holly, na koncu skupno tretjeuvrščeno, a so jih pristojni menda pravočasno ustavili.

Holly, ki živi v parku od 2001. in je na svet spravila že več mladičev, enega pa je celo posvojila, je sicer slavila leta 2019, letošnji teden debelega medveda pa se je končal z zanesljivo zmago 747. Lani je slavil Otis, ki se je z naslovom prvaka okitil skupno štirikrat.