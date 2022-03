Izbira: denar ali družabno omrežje?

Družabna omrežja skrivajo številne pasti za nevedne in naivne najstnike, od sklepanja tveganih prijateljstev na daljavo pa do razvoja zasvojenosti. Američanka, ki je komajda ohranila zdravo pamet med odraščanjem treh hčera, je sklenila, da se bo pri četrtem otroku zagate lotila drugače. Družabnih omrežij in tveganih aplikacij sinu tako ni prepovedala, ampak mu je raje ponudila alternativo. Izziv.

Več prostega časa

Lorna Goldstrand Klefsaas je svojemu Sivertu, ko je bil star 12 let in je s pretirano rabo zaslonov že kazal znake nezdravega ravnanja, preprosto ponudila izbiro. »Obljubila sem mu 1800 dolarjev (1600 evrov), če do 18. leta ne uporablja družabnih omrežij in podobnih platform. Lahko je uporabljal samo osnovni funkciji, klice in pisanje kratkih sporočil. Presenetljivo je takoj zagrabil,« se spominja Lorna, ki jo je za podvig navdihnila druga mamica. Ta je pri sinu prav tako uspešno prestavila rabo družabnih omrežij na poznejšo, zrelejšo dobo, seveda, s finančno spodbudo. »Seveda me je takoj pritegnil denar. Prepričan sem bil, da bo šest let hitro minilo,« se spominja Sivert in priznava, da se je v prvih letih velikokrat znašel v skušnjavi. »Toda sčasoma sem ugotovil, da omrežij sploh ne potrebujem in ne pogrešam. Preprosto sem se navadil živeti brez njih, prijatelji so pač to morali sprejeti. Sicer pa sem tako imel veliko več prostega časa za trening in druge hobije,« ponosno pove Sivert, s 1600 evri v žepu. »Vsekakor mu je pomagalo, da je po značaju zelo tekmovalen. Ko je vstopil v zadnje leto, mi je bilo jasno, da bo zmagal. Za nič na svetu si ne bi premisli,« je zadovoljna Lorna, ki je sinu dogovorjeni znesek izročila z lahkim srcem: »Odhaja na študij in potrebuje denar, vem, da ga bo porabil pametno.«

Raje je izbral denar.

Sivert ima že načrte, kako bo porabil prigarani zaslužek, najprej pa si bo po svojem okusu opremil študentsko sobo. Kaj pa družabna omrežja? »Pravzaprav me niti ne zanimajo več toliko. Namestil si bom le instagram, ki ga uporablja večina mojih prijateljev, morda tudi snapchat. A se mi še ne mudi,« zrelo pove 18-letnik, njegova mama pa ponosno sklene, da je sinovo udejstvovanje v virtualnem svetu zdaj ne skrbi več. Kritike, češ da je sina podkupila in da so njeni vzgojni pristopi sporni, pa zavrača: »Starši smo pravzaprav v dvomih vsak dan. A z gotovostjo vem, da je zdaj dovolj star, da sam sprejema takšne odločitve. Ima drugačen, mnogo bolj zrel pogled na družabna omrežja kakor pred šestimi leti, ko ga je privlačilo in zanimalo kar vse po vrsti.«