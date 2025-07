Iz zapora pobegnil v prtljagi sojetnika, a ni bil prav dolgo na prostosti

Uprava francoskih zaporov je sporočila, da je začela preiskavo, ker je iz zapora Lyon-Corbas blizu Lyona na jugovzhodu Francije pobegnil 20-letni zapornik tako, da se je skril v vrečo za perilo, ki jo je iz zapora odnesel jetnik, ko je bil izpuščen na prostost. »To je izjemno redek dogodek, ki ga v tej administraciji še nismo videli in ki jasno kaže na celo vrsto resnih napak,« je dejal Sébastien Cauwel, direktor uprave zapora, in dodal, da se je pobeg zgodil zaradi kopičenja napak in vrste resnih okvar.

Seveda so takoj začeli iskanje pobeglega zapornika, ki je prestajal več kazni, obenem pa je bil v preiskavi zaradi organiziranega kriminala. Takoj so začeli notranjo preiskavo, ki naj bi pokazala, kako je sploh lahko pobegnil. Svojo preiskavo pa so začeli tudi lyonski tožilci.

Ušel je v soboto, v ponedeljek pa je bil spet za zapahi.

176-odstotna zasedenost je ena večjih težav.

Zapornikov beg ni trajal dolgo

Odvetniška zbornica Lyona je že prejšnji mesec opozorila na prenatrpanost zapora Lyon-Corbas. Maja je bilo v zaporu, ki ima kapaciteto 678 zapornikov, pridržanih približno 1200 ljudi, kar je 176-odstotna zasedenost. To pa, je opozoril upravnik zapora, otežuje delovne razmere policistov.

Zapornikov beg ni trajal dolgo, saj so ga ujeli že v ponedeljek zjutraj v Sathonay-Campu, mestu na obrobju Lyona. Ujeli so ga okoli 6. ure zjutraj, ko je zapuščal klet, je v izjavi sporočilo tožilstvo: »Nihče ni bil poškodovan. Njegov sostorilec ni bil z njim in še ni bil aretiran.«

Lani je v Franciji pobegnil še en zapornik, potem ko so oboroženi možje iz zasede napadli zaporniški konvoj, ki ga je prevažal v zapor v severni regiji Normandija. Ubežnika so februarja letos ponovno aretirali v Romuniji.