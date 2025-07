Iz razpoke na enem najbolj nevarnih ledenikov ga je rešila čivava

Na ledeniku Fee v južni Švici se je zgodila dramatična nesreča, ko je moški med raziskovanjem prebil snežni most in padel v globoko razpoko. Gre za enega izmed najbolj slikovitih, a tudi nevarnih ledenikov v tem delu Švice. Moški, čigar identiteta ni bila razkrita, je padel skoraj osem metrov globoko. Na srečo je imel s seboj radijsko postajo. Uspelo mu je vzpostaviti stik s človekom, ki je bil takrat v dometu radijskih valov. Naključni mimoidoči je nato nemudoma obvestil reševalne službe.

Reševalci iz podjetja Air Zermatt so takoj po prejemu klica začeli iskalno akcijo. Zaradi neznane natančne lokacije so morali prečesati širše območje ledenika, kar je trajalo približno pol ure. Iskanje je bilo še oteženo zaradi zahtevnega terena in snežnih razmer, ki so lahko hitro zakrile sledi nesreče.

Po polurnem iskanju se je sreča vendarle obrnila v korist nesrečnega moškega. Reševalna ekipa je opazila čivavo, ki je hodila po skali in s svojim vedenjem pritegnila njihovo pozornost. Napotili so se k psu in odkrili razpoko, v katero je padel moški. S pomočjo vrvi so se spustili v globino in ga rešili. Moškega in psa so nato prepeljali v bolnišnico, kjer sta prejela potrebno oskrbo.

Podjetje Air Zermatt je pogumno čivavo označilo za štirinožnega junaka, ki je najverjetneje rešil življenje svojemu lastniku v smrtno nevarni situaciji. »Predstavljajte si, če psa ne bi bilo tam,« je za CNN dejal tiskovni predstavnik Air Zermatta. »Nimam pojma, kaj bi se zgodilo s tem fantom. Mislim, da ne bi preživel padca v razpoko,« je dodal.

Čivave večina ljudi pozna po njihovi izraziti majhnosti, le malo pa jih ve, da so tudi izjemno inteligentne.