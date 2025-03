Iz predmetov izdeluje skice, projekt je navdušil velike blagovne znamke (FOTO)

Umetniki skice navadno uporabljajo kot osnovo za svoja glavna dela, ameriški umetnik gvatemalskega rodu Joshua Vides pa se je zadeve lotil z drugega konca – iz predmetov ustvarja skice. S črnimi linijami na beli podlagi ustvari vtis, da je predmet samo risba na papirju. V tem je tako dober, da so ga opazila nekatera najbolj znana podjetja na svetu in ga najela, naj na ta način preobrazi njihove najbolj znane produkte.

Vse se je začelo nekega dne, ko je Vides naletel na skico oblikovalca športnih copat Nike. Odločil se je, da jo bo prenesel na resničen par čevljev Nike Air Force 1. Rezultat je bil osupljiv. Inovativna tehnika, imenovana reality to idea, od resničnosti do ideje, je osvojila srca mnogih ljubiteljev umetnosti in mode, ki so na Instagramu objavljeno Videsovo stvaritev množično všečkali in delili.

K njegovi priljubljenosti je pripomogel splet.

Preoblikovanje prostorov

»Gre za načelo, pri katerem vsak predmet spremeniš nazaj v skico,« razloži Vides. Projekt mu je že prinesel številne ponudbe za delo. Velike blagovne znamke ga vabijo, naj tako poriše njihove izdelke. Po sodelovanju z znamko luksuznih športnih avtomobilov Acura sta se hitro oglasili še dve novi stranki iz sveta avtomobilizma – Ferrari in BMW. Toda umetnik se tu ni ustavil.

Eden izmed najbolj izstopajočih projektov je bila preobrazba poročne kapele v velikansko skico. S tem projektom je dokazal, da njegova tehnika ni omejena le na predmete, ampak se lahko uporablja tudi na večjih površinah.

Priljubljene so njegove poslikave avtomobilov.

Preoblikovanje prostorov v črno-bele skice je ustvarilo edinstveno in očarljivo vzdušje in takšno spremembo prostora si je zaželelo tudi mnogo drugih. Nekateri prijatelji, ki so mu posodili svoje avtomobile zgolj za razstavo, pa so se odločili, da bodo obdržali porisana vozila, čeprav jim je ponudil, da jih po razstavi očisti.