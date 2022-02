Iz grobnic izginili glavi: gre za satanizem?

Kot ocenjuje policija, sta se grozljiva zločina zgodila v zadnjih januarskih dneh, da je nekaj hudo narobe, pa so opozorili obiskovalci pokopališča, ki so opazili razdejanje v grobnicah.

3. grob je bil prazen.

Družini pokojnih sta zgroženi, le kdo bi odtujil glavi in, predvsem, zakaj, se sprašujejo zdaj skupaj s policijo, ki ugotavlja, da oskrunjena grobova med seboj nista povezana, saj se svojci umrlih ne poznajo, žrtvi so najverjetneje izbrali naključno.

Pojavila so se ugibanja o satanističnih vzgibih, saj naj bi na prizoriščih dejanj našli križ, pisma hudiču in sveče, a policija ne izključuje niti drugih morebitnih motivov. Žrtve bi bile lahko celo tri, se je izkazalo; odkrili so namreč še en razkopan grob, ki pa ni zaseden, pojasnjujejo na pokopališču v Melbournu, kjer se še niso ukvarjali s tako morbidnim in grozljivim primerom.

Storilcev je bilo zanesljivo več.

Za zdaj so prepričani, da je storilcev več, saj bi bilo delo preveč zahtevno za enega samega; že grobnice so težko dostopne, do notranjosti so se namreč morali dokopati z močnim orodjem, ki je seveda povzročilo veliko škode, ugotavljajo preiskovalci. In še, storilci, ki so se na pokopališče vsakokrat podali ponoči, so za seboj poleg namigov o obredih čaščenja hudiča menda pustili več drugih sledi, a zaradi preiskave podrobnosti ne želijo razodeti.

So storilci častili hudiča? FOTO: Thanasus/Getty Images

Avstralska policija tako grozljivih dejanj ne pomni, tudi zaposleni na pokopališču se še niso srečali s takšnim primerom, roparji grobov so bili namreč nazadnje na delu pred stoletji. Na pokopališču so že okrepili varnostni nadzor, namestili so varnostne videokamere. Storilcem grozi do pet let zaporne kazni.