Iskali pogrešanega 80-letnika, nato pa šokirani obstali (VIDEO)

Neverjetno in zelo hitro se je končala iskalna akcija pogrešanega 80-letnega pohodnikaSvojci so ga pogrešali tri dni in tri noči, potem ko se je sam odpravil na pohod in ga je v hribovju narodnega parka Yorkshire Dales ujela nevihta. Bali so se, da se mu je zgodilo kaj hudega, in že pričakovali najslabši scenarij.Pripravili so iskalno akcijo, ki jo je vodila policija, in novinarsko konferenco, da bi medije obvestili in povabili k iskanju, v katero je bilo vključeno več kot 60 ljudi, pa tudi ekipa gorskih reševalcev, helikopter in reševalni psi. Nato pa so šokirani obnemeli: Harry je namreč kar naenkrat prikorakal izza vogala. Sreča je bila nepopisna.​Vse skupaj so v pivnici, kjer so pripravili konferenco, celo prenašali v živo na facebooku.Kot je povedal kleni 80-letnik, je tri dni preživel v divjini, imel je dobro opremo in ni ga bilo strah. Njegova največja težava je bila, da je imel s seboj premalo denarja, da bi se vrnil domov. Ko je videl helikopter nad seboj, ni pomislil, da morda išče njega.Domov je Harryja pripeljal fotograf, ki je bil na preži za najlepšimi posnetki iz narave. »Če bi vedel, da bo nastal tak cirkus, bi se domov vrnil že prej,« je dejal pogrešanec malo v šali, malo zares.