Intenziven, naporen, nor dan: enodnevna potovanja so pravi popotniški hit

Pri ekstremnem enodnevnem potovanju popotniki odrinejo na oddaljeno destinacijo, pogosto z letalom, nato pa se še isti večer vrnejo domov. Ta vrsta turizma postaja vse bolj priljubljena.

Monica Stott, 37-letna blogerka iz Wrexhama v Walesu, je ena izmed navdušenk nad tovrstnimi potovanji. Kot mati treh otrok je ugotovila, da so njeni najlepši spomini s počitnic pogosto nastali v prvih dveh dneh. Tako je začela raziskovati možnosti za enodnevne izlete. Na ekstremnem potovanju je že bila v Milanu, Lizboni in Reykjaviku. »To je intenziven, naporen, nor dan,« opozarja vse, ki jo želijo posnemati. Kot je zapisala na blogu, se po teh izletih počuti, kot bi prišla s počitnic.

Monica si je v enem dnevu ogledala Reykjavik. FOTO: Osebni Arhiv

Strast do ekstremnih enodnevnih potovanj goji tudi Luka Chijutomi-Ghosh, 18-letni študent in vplivnež iz Cardiffa. Njegova najbolj ekstremna izkušnja vključuje obisk štirih mest v enem dnevu: Pariza, Luksemburga, Bruslja in Amsterdama. Luka poudarja, da so takšna potovanja tudi poceni, saj lahko za okoli 20 evrov že dobi povratno letalsko vozovnico. To je po njegovem boljši način zapravljanja denarja kot popivanje v lokalnem pubu.

Tarča kritik

Pri izbiri destinacije za ekstremni enodnevni izlet je pomembno upoštevati dolžino poleta. Monica priporoča, da se izogibate daljšim od dveh ur. Za Valižanko so odlične izbire destinacije, kot so Dublin, Belfast, Cork, Alicante, Pariz, Amsterdam, Bruselj, Barcelona, København, Oslo, Ženeva in Reykjavik, saj so dokaj blizu in ponujajo veliko zanimivosti.

Kljub številnim prednostim pa so ekstremni enodnevni izleti tudi tarča kritik, zlasti zaradi vpliva na okolje. Monica Stott se tega zaveda, vendar meni, da so tovrstna potovanja za mnoge edina možnost, če želijo doživeti nove kraje brez prevelike porabe časa in denarja.