»In potem se sprašujejo, zakaj Hrvati ne prenesejo turistov«. Poglejte, zakaj so pobesneli (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek ameriške turistke na počitnicah na Hrvaškem, ki se je posnela, kako meče kovček po stopnicah. Zapisala je le: »Hrvaške stopnice niso šala«.

Je pa njena objava takoj sprožila burne odzive.

Posnetek je zbral približno štiri milijone ogledov in več kot tisoč komentarjev, nekaj jih objavljamo: »In potem se sprašujejo, zakaj Hrvati ne prenesejo turistov«, »To ni v redu«, »Lahko bi koga poškodovala!«, »Punca, to so samo stopnice. Vem, da jih v Ameriki nimate, ampak ni tako strašljivo nositi prtljage« ...