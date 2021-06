Imate znamenja po telesu? Potem morate prebrati tole

Mnogi med nami imajo po telesih znamenja. Eni več, drugi manj. Nekateri imajo večja, drugi polno manjših. Če jih imate, ste se verjetno kdaj vprašali, zakaj so tam. Odgovor na to vprašanje ponuja uporabnik tiktoka, ki je s svojo teorijo osupnil mnoge in ki je sam sebe pomenljivo poimenoval TyTheCrazyGuy. Po njegovem mnenju namreč pokažejo, kako je oseba umrla v prejšnjem življenju. Seveda je nadaljevanje branja, kot vidite, smiselno za tiste, ki verjamejo v reinkarnacijo ali jih to preprosto zanima.Če znamenj nimate, to pomeni, da ste v prejšnjem življenju umrli po naravni poti. Rjavo znamenje kaže na rano, ki je vodila v smrt. Če je rjavo znamenje na očesu, pomeni, da ste umrli v spanju. Rdeča znamenja naj bi kazala na to, da ste v prejšnjem življenju zgoreli. Precej zanimivo smrt v prejšnjem življenju opiše pri znamenju, ki ima okoli še za odtenek svetlejšo podlago. Ta naj bi pomenil, da ste bili v prejšnjem življenju zastrupljeni.Zanimiva je tudi tale interpretacija TyTheCrazyGuya: znamenje pri genitalijah pomeni, da ste umrli med seksom. Če je okoli znamenja še nekoliko svetlejši kolobar, bi to lahko pomenilo, da ste bili zastrupljeni in umrli med spolnim aktom.Čeprav se mnogi njegovi ideji posmehujejo, se številni navdušujejo nad izvirnostjo. Tako je nemalokdo tudi sam objavil posnetek in javnosti zaupal zgodbo, kako je, sodeč po svoji interpretaciji znamenj, umrl v prejšnjem življenju. Smeh je zagotovljen.