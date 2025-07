Imate kakšen milijon odveč? Kupite lahko košček Marsa

Rdeče-rjavo-sivo skalo, težko 25 kilogramov, katere vrednost so ocenili na od 1,7 do 3,4 milijona evrov, so včeraj proda(ja)li na dražbi v New Yorku.

Neznano kdaj je namreč asteroid trčil z Marsom in tam verjetno povzročil pravo opustošenje. Ob trku je v planetovo atmosfero izstrelilo na tisoče, morda na milijone ton raznega materiala, predvsem kamenja in skal. Eno od njih je odneslo v vesolje, od koder se je po vsaj nekaj sto milijonov kilometrov nazadnje dovolj približala našemu planetu, da jo je pritegnil s svojo gravitacijo.

Skala, dimenzij 38 x 28 x 15 centimetrov in težka 25 kilogramov, je nato kot meteorit padla na ozemlje današnjega Nigra, kjer jo je novembra 2023 odkril iskalec meteoritov. Nato je pristala v prostorih Italijanske vesoljske agencije v Rimu, zdaj pa se je lastnik odločil za prodajo na dražbi, ki jo organizira dražbena hiša Sotheby's v New Yorku.

Specializirani laboratorij je s primerjavo kemijske sestave potrdil, da skala res izvira z Marsa.

»Ta marsovski meteorit je daleč največji kos Marsa, kar smo jih kdaj našli,« je za agencijo AP povedala Cassandra Hatton, podpredsednica oddelka za znanost in naravno zgodovino pri Sotheby's. »Več kot dvakrat presega tisto, kar smo prej šteli za največji znani kos Marsa.« Skala predstavlja kar sedem odstotkov vsega marsovskega materiala, za katerega vemo, da obstaja na našem planetu in je kar 70 odstotkov večja od naslednjega največjega kosa rdečega planeta, najdenega na Zemlji.

Delček meteorita so poslali v specializirani laboratorij, ki je s primerjavo kemijske sestave potrdil, da res izvira z Marsa. Primerjali so ga z značilnimi kemičnimi profili marsovskih meteoritov, ki so jih znanstveniki določili po misiji Viking leta 1976. Analiza je pokazala, da gre za olivin-mikrogabrovski šergotit, vrsto marsovske kamnine, ki nastane z zelo počasnim ohlajanjem magme.