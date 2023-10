Imata okoli 1,8 milijona sledilcev: fotografa ljubita kičaste hotele

Ljubitelja potovanj Margaret in Corey Bienert iz Illinoisa, ZDA, sta si zadala posebno nalogo: spati v najbolj kičastih hotelih na svetu. Misija jima odlično uspeva, pred kratkim sta zanimive vtise strnila že v drugi knjigi; imenuje se Hotelski kič (Hotel Kitsch), izšla pa je pri založbi Artisan Books.

Ljubiteljska fotografa, ki sta se spoznala na univerzi, sta začela tematske hotele obiskovati leta 2018. Vtise sta objavljala najprej na youtubu, nato še na instagramu in tiktoku; na slednjih dveh omrežjih imata okoli 1,8 milijona sledilcev.

Bi prenočili v umetni ledeni jami?

Nova knjiga

V novi knjigi med drugim opisujeta noč v hotelu Designer Inn and Suites v Iowi. Tam sta bivala v spalnici, opremljeni v slogu deževnega gozda. V njej sta naletela na plastične palme in plastičnega leopardjega mladiča, strop je bil prekrit z umetnim zelenjem. Popoldanski počitek v hotelu Love Cloud v Las Vegasu si bosta zapomnila po rdečih satenastih rjuhah in dejstvu, da sta ga preživela v zraku. Love Cloud je namreč letalo, ki pare ali skupine za 90 minut popelje na zasebni polet. V notranjosti letala je velika udobna vzmetnica, prostor za potnike je od pilota ločen z zaveso.

Ker pilot med vožnjo nosi slušalke, je zasebnost, kot zatrjujeta raziskovalca hotelskega kiča, zagotovljena. Pravita tudi, da je izkušnja tako divja, kot se sliši. V Kentuckyju sta preizkusila eno do sob v hotelu Wildeood Inn, ki je videti kot ledena jama, le da je led izdelan iz bolj praktičnih materialov.

Soba po vzoru čarovnika iz Oza

Idaho jima je pričaral izkušnjo spanja v zmajevi senci. Suita, imenovana Sultanova palača, v hotelu Anniversary Inn ponuja kopanje v kadi, nad katero bdi velikanska zmajeva figura, v motelu Roxbury v New Yorku pa sta lahko podoživela zgodbo filma Čarovnik iz Oza, v sobi številka 22 ju je med drugim pričakala skulptura nog v rdečih čevljih, ki je kukala izpod postelje.