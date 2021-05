Imamo laboratorije za nezemljane? Neverjetno razkritje bivši predsednika ZDA

Kaj bomo izvedeli 1. junija?

Nekdanji predsednik ZDAje spregovoril o neznanih letečih predmetih ((NLP), ki so jih opazili nad Ameriko med letoma 2015 in 2017. O tem je govoril tik pred 1. junijem, ko se bo kongres seznanil z najnovejšim poročilom Pentagona o avtentičnosti novih dokazov o nepojasnjenih pojavih. Obama je gostoval v oddaji The Late Late Show with James Corden, kjer je priznal, da je po vstopu v Belo hišo leta 2008 od svojih sodelavcev želel izvedeti, ali obstaja skrivni laboratorij za raziskovanje nezemljanov, kjer naj bi hranili njihove vzorci ali celo telesa.»Veste, po mojem vprašanju so malo raziskovali in končni odgovor je bil 'ne',« je povedal Obama. Voditelj mu je postavil vprašanje, kakšno je njegovo mnenje o posnetkih NLP, o katerih se bo Pentagon izjasnil naslednji mesec po nekaj letih raziskovanja. »Glede nezemljanov nekaterih reči ne morem povedati javno,« je povedal Obama, na kar mu je voditelj v smehu odgovoril: »Ampak nam boste povedali po oddaji? Sijajno.«»Povedali so mi, da nimamo laboratorijev in podobnih reči, ampak kar je res, in zdaj sem resen, je, da obstajajo posnetki o objektih na nebu, za katere nismo prepričani, kaj so. Ne moremo pojasniti, kako se gibajo niti njihove poti. Zanje ne velja enostavna zakonitost, ki se da pojasniti. In zato se mnogo ljudi trudi, da bi ugotovili, kaj to je. Ampak danes vam več ne znam povedati.«Vročica pred poročilom delovne skupine, ki bo objavljena čez slaba dva tedna, narašča. Že minuli mesec je Pentagon potrdil avtentičnost posnetkov. Zadnjega naj bi posneli v Kaliforniji leta 2019. Na posnetku je opaziti skrivnostne objekte v obliki piramid, ki se neverjetno hitro premikajo in švigajo v različne smeri.