»Imam seksomnijo! Moj mož trpi, ker v spanju hodim po soseski gola in željna …«

Britanka Lauren Spencer (51), mati dveh otrok, čez dan uživa v običajnih dejavnostih, kot so vrtnarjenje, družinska kosila in kave s prijateljicami. Noči pa so zanjo zelo zahtevne.

Kot je pojasnila za Mirror, trpi za seksomnijo, redko motnjo, pri kateri v spanju doživlja nenadzorovano spolno slo. V takem stanju ima oči na široko odprte, a dejansko spi in se ne zaveda svojih nadležnih spolnih pritiskov na moža Charlieja. Po pričevanju njenega moža se njeno stanje sčasoma slabša. Poskuša vse skupaj obrniti na šalo in jo kliče »Duracell zajčica«, a Lauren je resno zaskrbljena.

»Na vrata sva morala dati ključavnico, da ponoči ne bi odhajala ven iskat 'mlado meso'. A tudi to ni pomagalo – uspelo mi jo je na silo odpreti. Mož me potem pobere golo na ulici in me pokrije, še preden se sosedje začnejo pritoževati,« pripoveduje Lauren.

Zjutraj se ne spomni ničesar

Pove tudi, da ponoči spušča divje, neartikulirane glasove, zjutraj pa se ne spomni ničesar. Zdravniki so ji povedali, da so lahko sprožilci tega stanja stres, neredno spanje in uživanje alkohola. V takem stanju mesečarjenja je ponoči že čistila po hiši in pošiljala sporočila ljudem. Lauren pravi, da se s tem ne bi mogla spopadati brez moža, ki jo zelo razume.

»Pomaga mi s humorjem, začeli so me klicati tudi 'gombie' (GILF + zombi). Morda na vse vpliva moja podzavest, ker me na družbenih omrežjih spremljajo tudi mlajši moški, ki me zasipajo s komplimenti. A moža ne bi nikoli mogla prevarati,« je dodala.

Povedala je tudi, da sta z možem razvila metode, s katerimi jo poskušata preprečiti, da bi zapustila sobo, ko sta v hotelih.

»Pod kljuko postaviva stolček, da če poskušam ven, mož sliši, ko stolček pade,« je zaključila, poroča 24sata.hr.

