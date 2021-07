Ima rekordno zbirko smrkcev, zbirala jih bo še naprej (FOTO)

Figurice rešila pred bratom

Vedno so nasmejani in dobre volje.

100 tisočakov naj bi že zapravila za svoj hobi.

Vedno so nasmejani, le komu niso všeč! Takole svojo zbirateljsko strast pojasnjujeiz Wisconsina v ZDA, ki se je v Guinnessovo knjigo rekordov vpisala že drugič, tokrat s kar 11.455-delno zbirko smrkcev. Ljubiteljica prikupnih modro-belih junakov iz Wisconsina je prijateljem za domovanje namenila kar dva prostora, polna sta najrazličnejših prikupnih spominkov.Pa ne le figuric in plišastih igrač, najbolj je ponosna na brisače za na plažo, krtače za lase pa zobne ščetke, vazelin za ustnice, svinčnike in druga pisala, krožnike, skodelice, papirnate robčke, celo prehranske izdelke, kot so kečap, majoneza, bomboni in piškoti, ropotuljice, knjige, luči, preproge, ure, nahrbtniki, sestavljanke, plakati in še in še: vsi ti predmeti, dodatki, pripomočki in živila se ponašajo s podobo smrkcev, ki jih 47-letna Gerda zbira že od otroštva, prvi rekord pa je dosegla leta 2014, in sicer s 6320 spominki.Svojim prijateljem se nikoli ne namerava odpovedati, poudarja, čudovita zgodba pa se je začela z neljubim zapletom, otroškim prepirom: Gerda in mlajši brat sta se skupaj igrala s figuricami smrkcev, deček pa je eno od njih nenadoma začel žvečiti in ji skorajda odgriznil glavo. Besna Gerda mu jo je odvzela in rešila pred malim nepridipravom: smrkcem je takrat namenila poseben, varen prostor v svoji sobi in ga sčasoma začela skrbno polniti.Vrednost zbirke ocenjuje na kakšnih sto tisočakov, a cena, tudi če bi ji kdo ponudil bajno premoženje, je ne zanima, poudarja. O usodi njenih smrkcev pa naj se povsem svobodno odločajo njeni dediči, še pojasnjuje Gerda, sama pa bi jih rada imela ob sebi do smrti.»Ne nazadnje je tudi prav, da gre zbirka v roke pristnega ljubitelja, morda pa bi se kdo celo odločil odpreti muzej ali kaj podobnega. Lepo bi bilo smrkce deliti s preostalim svetom!« še pove Gerda, a hitro pristavi, da je do takrat zelo daleč, sama pa bo zbirko še bogatila, kajti nakupu spominka s podobo modro-belega junaka se nikoli ne more upreti. Kdo ve, morda se ji obeta še tretji rekord ...