Igralec Jurij se je poročil s seks lutko (FOTO)

Igralec in bodibilderse je poročil z– lutko za seks v naravni velikosti. Veselo novico je delil na instagramu in objavil video posnetek nenavadne slovesnosti. Če sodimo po posnetkih, poroka ni bila nič drugačna kot običajno. Toločko je novopečeni ženi na roko nataknil prstan, poljub je 'padel' in odplesala sta ples mladoporočencev.Bodibilder je sicer Margo zaprosil konec lanskega leta in poročila naj bi se marca, a sta poroko preložila zaradi pandemije koronavirusa. Par sta že eno leto, odkar jo je v kavarni rešil pred drugim moškim, ki je imel, tako pravi, manj poštene namene.Njune skupne fotografije pogosto objavi na družbenih omrežjih. Jurij tako pokaže, kako hrani svojo izbranko, spi z njo, telovadi, se sonči ... Sicer pa jo vodi na gostovanja v številne oddaje in večerje ... Čeprav je za mnoge tovrstna zveza nenaravna, Jurij ignorira negativne komentarje in uživa v nenavadnem partnerstvu.Še na mnoga leta!