Igor in Mila snemala očeta in mater v postelji in posnetke prodajala

Igorja J. (15) in njegovo dve leti mlajšo sestro Milo, oba iz okolice ruskega Tambova, so policisti prijeli na ulici, ko sta prodajala zgoščenke, na kateri so bili nazorni videoposnetki dveh odraslih oseb v spalnici. Ker v tem delu Rusije nimajo povsod internetne povezave ali dostopa do pornoprogramov na kabelski televiziji, črni trg cveti.



Igor in Mila za svoje podvige nista najemala igralcev, snemala sta kar svoja starša, posnetke pa prodajala na improvizirani stojnici. Kupcem sta zaračunavala 2,5 evra za kos. Zgoščenke so šle za med, saj je bilo na njih napisano, da gre za zasebni posnetek, kar je bilo za kupce menda še privlačnejše.



Ker se je Igor bal, da ga bodo policisti prijeli, je več deset zgoščenk dal v hrambo prijateljema, da posel ne bi zamrl, če bi njega kdaj onemogočili. Policija je brata in sestro na koncu prijela in ju oglobila, najhujše pri vsem pa jima je bilo, ko sta morala doma pojasnjevati, kaj sta počela in od kod jima material. Kljub dobremu zaslužku sta zdaj menda obljubila, da staršev v spalnici ne bosta več snemala.