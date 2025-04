»Huliganske« tolpe galebov spremenile obalno mesto v bojno polje (FOTO)

Obalno mesto Lowestoft v Angliji se te dni utaplja v nesnagi, ki jo povzročajo tisoči galebov – natančneje redko zaščitenih galebov vrste Kittiwake – ki so se množično vrnili s posebej zgrajenih gnezdilnic na morju nazaj v srce mesta.

Namesto da bi ostali v t. i. »ptičjih hotelih«, postavljenih ob obali kot nadomestek za naravne habitate, so si znova izbrali stavbe, ulice in trgovske izložbe – s seboj pa prinesli kup smeti in vonj po gnilih ribah.

Ptičji hoteli niso rešitev

Za zaščito teh zaščitenih galebov so na obrobju mesta že pred časom zgradili posebne stolpe za gnezdenje, a v letu 2025 se je po ocenah več kot 2.000 galebov vrnilo v mesto, kar je velik porast v primerjavi z okoli 650 osebki, kolikor jih je bilo zabeleženih leta 2021.

Galeb vrste Kittiwake.

»Vračajo se tja, kjer so se izvalili,« pojasnjuje strokovnjak, ki že leta dokumentira gibanje te kolonije. »En se vrne, in za njim pridejo vsi ostali. A več, ko jih je, več je iztrebkov.«

Lokalci na robu obupa

Za trgovce in prebivalce mesta je situacija vse prej kot slikovita. »Smrdi in povsod je umazanija,« potoži gospod iz ene od trgovin. »Na dan porabimo po dve uri za čiščenje iztrebkov s fasade.« Nekateri kupci so se celo pritožili nad neprijetnim vonjem, ki jih je pričakal ob vhodu.

Lowestoft, Suffolk, Anglija.

Ulice so dobesedno prekrite s plastmi ptičjih iztrebkov, ki oddajajo močan vonj po razpadajočih ribah – posledica prehranjevalnih navad galebov, ki se hranijo izključno z ribami in morskimi živalmi.

Mesto razdeljeno: med gnusom in očaranostjo

Medtem ko se številni prebivalci in obiskovalci zgražajo nad ptičjo invazijo, se najdejo tudi takšni, ki v tem vidijo naravno lepoto. William Irvine, denimo, je navdušen: »To je čudovit prizor – res so lepi ptiči.«

A za mnoge je podoba precej manj romantična: »Vse je prepuščeno samo sebi – to je prava sramota,« je dejala ogorčena gospa.

Galebi vrste Kittiwake.

Domačin, ki živi nasproti stavbe, kjer ptice množično gnezdijo, jih opisuje kot »huligane«: »Razdejajo okolico in brskajo po smetnjakih – niso nič kaj miroljubni.«

Čeprav so številke vrste Kittiwake na svetovni ravni od leta 1975 upadle za približno 40 odstotkov, predvsem zaradi lova in podnebnih sprememb, pa je Lowestoft eno redkih mest v Veliki Britaniji, kjer populacija uspeva – četudi na račun čistih ulic in zadovoljstva domačinov.