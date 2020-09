Hrvaški par snema domačo pornografijo: Menjata partnerje in se hvalita z zaslužkom

Zakonski par s Hrvaške se je odločil, da bo dobro izkoristil svojo željo po eksperimentiranju v psotelji. Snema domače pornografske filme ter jih prodajata tujcem in menda odlično zaslužita. V oddaji Provjereno sta spregovorila o njunem hobiju, ki jima prinaša denar, čeprav sta oba zaposlena in opravljata povsem običajna dela, ko ne snemata pornografije.



Izvedeli smo, da sta amaterja, a se pornografije lotevata zelo profesionalno. Včasih scenarije naredita sami, včasih delata po željah tistih, ki si ogledujejo njune filme. Pravita, da se je vse začelo z obojestransko željo po zamenjavi partnerja, nove partnerje pa spoznavata prek družbenih omrežij. »Ljudje ki so zasedeni z zakonskim stanjem se še vedno želijo podati na pustolovščine, ne da bi to vedel njihov partner. Tu začnem z odkritim pogovorom. Z moje strani je vse odprto. Mož ve, kje sem, s kom sem in kaj počnem. Bilo bi super da to ve tudi vaša žena,« je gospa še povedala novinarju omenjene oddaje.