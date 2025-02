Britanec našel najslabši hotel na svetu

Pravijo, da za malo denarja dobiš malo muzike, toda Alfie Watts, zmagovalec oddaje BBC1 Race Across The World, je kljub nizki ceni, osem evrov na noč, pričakoval, da mu bodo v Muranyi 50 City Rooms v Budimpešti ponudili vsaj minimum čistoče in udobja. A kot je potožil v objavi na svojem profilu na Instagramu, jim to ni uspelo.

Watts se je pritožil nad razmetanimi kosi pohištva, ki je očitno stalo v sobi le zato, ker zanj niso našli prostora drugje, saj je bilo popolnoma neuporabno. V sobi je bila miza in nobenega stola. Namesto blazine je dobil tanko odejo, prekrito z oranžnimi madeži, na posteljnini je bil velik beli madež, ki je bil po Alfiejevi oceni ostanek semenske tekočine.

Alfie je izkušnjo opisal kot absolutno najhujšo, kar jih je kdaj doživel.

»Slastno!« je cinično pripomnil na posnetku. Za svojevrstno presenečenje je poskrbel vstop v kopalnico, v kateri je odkril kup ovitkov od cigaret. Nekateri gostje hotela so spali kar na tleh na hodniku. Pravzaprav niti ne čudi, da je Alfie ob postelji našel skrit nož, ki ga je njegov predhodnik verjetno nastavil tja, da bi se počutil bolj varnega.

V sobi je našel star nož. FOTO: Alfie Watts

Alfie je izkušnjo opisal kot »absolutno najhujšo«, kar jih je kdaj doživel. Zato se niti ni preveč čudil, ko mu je lokalni prebivalec, s katerim se je seznanil, pojasnil, da domačini hotelu rečejo budimpeštanski Alcatraz, po razvpitem kalifornijskem zaporu. Na spletnem portalu Booking.com ima hotel skupno oceno 2,1 od 5, kar kaže na to, da Britanec ni bil edini, ki je bil nad ponudbo razočaran.

Neka ženska je hotel ocenila z eno zvezdico od petih ter ga opisala kot »izjemno neurejenega in popolnoma drugačnega od slik«. Poudarila je, da je osebje neprofesionalno in vzdušje neprijetno in da mnogi gostje pijejo in kadijo v notranjosti. Dodala je, da ključavnice na vratih niso delovale, da je bil prostor umazan, z močnim neprijetnim vonjem. Takoj ko je prispela in videla, kam je prišla, je svojo rezervacijo preklicala.

Hotel stoji 2,6 km od središča mesta, kar poleg cene premami k rezervaciji številne popotnike. A kot kažejo izkušnje, ki so jih nekateri delili na spletu, si marsikdo ob pogledu na stanje hotela premisli.