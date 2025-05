Hibridi človeka in živali niso več znanstvena fantastika

Ker moč genetskega urejanja postaja vse bolj napredna, ideje, ki so se nekoč zdele kot znanstvena fantastika, hitro postajajo mogoče. Zdaj je vodilni strokovnjak za genetski inženiring pri ljudeh profesor Krishanu Saha z Univerze Wisconsin–Madison opozoril na to, kaj se lahko zgodi, če te tehnologije ne bodo pod nadzorom. Smo namreč na pragu tega, da bomo brez posebnih naporov lahko združevali gene živali in ljudi.

Primeri ustvarjanja hibridnih živali, imenujemo jih himere, so že postali resničnost. Prva umetna himera, imenovana geep, je bila ustvarjena leta 1989 z združitvijo genov koze in ovce. Takšni poskusi kažejo na to, kako daleč lahko seže genetski inženiring. Vendar pa se pojavljajo vprašanja o tem, kakšne posledice bi lahko imelo ustvarjanje hibridnih organizmov, še posebno če bi se v te procese vključili človeški geni.

Leta 2008 so brazilski znanstveniki naredili miš, ki je bila sposobna proizvajati človeško semensko tekočino.

1989. so znanstveniki ustvarili prvo hibridno žival.

Znanstveniki že raziskujejo možnosti ustvarjanja človeško-živalskih hibridov za medicinske namene, kar odpira dodatna etična vprašanja. Profesor Saha poudarja, da je nujno treba določiti, katere genetske modifikacije so sprejemljive in katere ne. Brez teh omejitev bi se lahko soočili z resnimi etičnimi dilemami in nevarnostmi, ki bi lahko ogrozile tako človeštvo kot naravo.

Ustvarjanje umetnih ljudi iz umetnih zarodkov je že mogoče. FOTO: Ilexx/Getty Images

Genetska tehnologija omogoča tudi izboljšanje živali in ljudi. S tehnologijami, kot je CRISPR (skupina tehnologij za urejanje genoma), lahko znanstveniki odstranijo ali vstavijo določene gene, kar omogoča ustvarjanje organizmov z novimi fizičnimi lastnostmi. Na primer, raziskovalci so ustvarili hitreje rastoče vrste lososov in prašičev z uporabo genetskih modifikacij.

Nekateri znanstveniki celo razmišljajo o uporabi teh tehnik za izboljšanje človeških lastnosti, kot so inteligenca, zaznavne sposobnosti in odpornost proti boleznim. Z genetskim inženiringom bi lahko ljudem izboljšali senzorične sposobnosti, na primer sposobnost videnja v svetlobi onkraj vidnega spektra, ali pa močno podaljšati življenjsko dobo človeka, navaja profesor Krishanu Saha.

Oživili izumrle Ameriško podjetje Colossal Biosciences je s pomočjo genetske modifikacije in DNK, pridobljene iz starodavnih fosilov, na svet spravilo tri orjaške tritone – vrsto volkov, ki so izumrli pred 12.000 leti.

Razvoj sintetičnih embrijev predstavlja še eno potencialno spremembo. Sintetični embriji so skupki celic, ki so bili reprogramirani, da imajo širok potencial za razvoj v katero koli tkivo v telesu. V laboratoriju so ti embriji pokazali sposobnost razvoja na načine, ki so skoraj identični naravnim embrijem. Nekateri sintetični človeški embriji so celo začeli kazati značilnosti biološke človeškosti, kot so utripajoča srca. To odpira možnost ustvarjanja umetnih vrst ali celo sintetičnih ljudi.