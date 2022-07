Grozljivi posnetek: moški metal kamenje v vozila, ta vzel pravico v svoje roke (VIDEO)

»Lahko delaš, kar hočeš, a ne tako dolgo, kot hočeš,« tako se glasi napis nad posnetkom s twitterja, na katerem oseba meče kamenje v vozila, dokler eden od voznikov ne vzame stvari v svoje roke. Kje in kdaj je posnetek nastal, ni znano, domneva se, da se je dogodek odvil v ZDA.

Oko nepridiprava je iz neznanega razloga pritegnil beli avto. Ko je prvič nameril vanj, je zgrešil. Beli avto je nato upočasnil in voznik je odprl okno. Nato je moški še enkrat vrgel kamen v beli avto, voznik pa je obrnil, zapeljal na nasprotni pas na bankino in moškega povozil. Zaradi silovitosti udarca je napadalec poletel v zrak, nato pa padel na tla. Kmalu je vstal, čeprav se vidi, da od pravkar prejetega udarca komaj stoji na nogah. Voznik belega avtomobila je zapeljal s pločnika na cesto, se vrnil na svoj vozni pas in nadaljeval svojo pot.

Celoten video je sicer posnel moški, ki ves čas komentira in kar ne more verjeti, se dogaja sredi belega dneva.