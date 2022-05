Grozljiva prerokba se je že začela uresničevati: to nas čaka leta 2024

Svetogorski menihi, ki prebivajo po samostanih na grški gori Atos, so napovedali, da nas čaka sedem vojn, puščavniki, ki živijo v globinah gore, obdane s številnimi skrivnostmi, pa pravijo, da nas že zelo kmalu čaka nova svetovna vojna, z njo pa tudi konec sveta. Koliko teh puščavnikov je na gori Atos, ni znano. Ocenjuje se, da jih je okoli sedem ali devet, morda več. Ločeno od vseh pa živijo z namenom, da so čim bližje bogu. Eden redkih, ki se je z njimi pogovarjal, je bil Srb Nenad Andrić, ki je med 10-letnim obiskovanjem Svete gore zbral modrosti, nauke in prerokbe menihov in puščavnikov ter jih prevedel v dve knjigi: Peške kroz Svetu Goru (Sprehodi po Sveti gori) in Susreti sa svetogorskim starcima (Srečanja s svetogorskimi starešinami).

S Svete Gore prinesel napoved, da se bo svetovna vojna začela leta 2024

Kot pojasnjuje Andrić, so na Sveti gori različni menihi, visoko izobraženi, pa tudi tisti s skromno izobrazbo, tisti, ki živijo v samostanih in tisti, ki so puščavniki. Pravi, da so vsi duhovno vzvišeni in da preprosto razmišljajo. Prav tako takoj uganejo ime in poklic človeka, ki jih obišče. Včasih še kaj drugega. Eden od puščavnikov naj bi Andriću zaupal, da nas leta 2024 čakata nova svetovna vojna in konec sveta. Pravi, da se bo vse začelo s krizo v Siriji, da se je vojna na neki ravni že začela. Turki naj bi nato udarili po Grkih, zato bo Rusija posredovala in zasedla Carigrad. S tem se bo začela tretja svetovna vojna, z njo pa konec sveta.

Patriarh Kiril: Pametni telefoni oznanjajo, da prihaja antikrist

Poglavar ruske pravoslavne cerkve patriarh Kiril je nekoč dejal, da pametni telefoni naznanjajo prihod antikrista. V intervjuju za državno televizijo je dejal, da cerkev ne nasprotuje tehnološkemu napredku, skrbi pa ga, da bi lahko kdo natančno vedel, našo lokacijo, naša zanimanja, strahove in te podatke uporabil za centraliziran nadzor nad svetom. »Nadzor z ene točke je namig na prihod antikrista, če govorimo o krščanskem stališču. Antikrist je oseba na čelu svetovne mreže, ki nadzoruje celotno človeško raso.«