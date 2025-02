Groza! Na letalu sta morala več ur sedeti zraven trupla

Avstralski par, ki se je odpravljal na sanjske počitnice v Benetke, je doživel pravo nočno moro, ko je moral več kot štiri ure sedeti poleg trupla potnice, ki je umrla med letom.

Mitchell Ring in Jennifer Colin sta potovala z letalom družbe Qatar Airways, ko je ena od potnic nenadoma izgubila zavest. Kljub prizadevanjem osebja ji niso mogli pomagati.

Njeno truplo so pokrili z odejo in ga posadili na prazni sedež poleg para. Da bi naredili prostor, so stevardese celo prosile par, naj se premakneta.

»Nisem mogla verjeti, da ...«

Par je bil nad dogajanjem pretresen in se je počutil zapostavljenega. »Moj mož se je obrnil k meni in rekel, da se morava premakniti, da bo tam sedela ona. Bila sem v šoku,« je v solzah povedala Colin v intervjuju za A Current Affair.

Po besedah Ringa so sprva poskušali truplo premakniti v poslovni razred, vendar to zaradi ozkega prehoda in velikosti pokojnice ni bilo mogoče. »Bilo je srce parajoče. Žal ji niso mogli pomagati,« je dejal.

Ko je letalo pristalo v Dohi, so zdravniki na krovu začeli preiskavo, a par ni smel zapustiti letala. Ring je še dodal, da je eden od zdravnikov odkril obraz pokojnice pred njegovo ženo, kar ju je še bolj pretreslo. »Ne morem verjeti, da so nam rekli, da moramo ostati. To ni bilo prav,« je dejal.

Bila sta na poti v Benetke. FOTO: Andrea Pattaro Afp

Po pristanku ju letalska družba ni kontaktirala, prav tako nista prejela nikakršne podpore ali svetovanja za spopadanje s travmatično izkušnjo. »Imeti bi morali več odgovornosti do svojih potnikov. Vsaj nekdo bi se moral oglasiti in vprašati, ali potrebujemo pomoč,« je meni Ring.

Incident preiskujejo

Letalska družba Qatar Airways je sporočila, da dogodek preiskujejo. »Najprej izražamo sožalje družini pokojne potnice. Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti ali stisko, ki jo je incident povzročil, in navezujemo v stik s potniki v skladu s postopki,« so zapisali v izjavi za javnost.

Par je vozovnici rezerviral preko avstralske letalske družbe Qantas, ki je pojasnila, da je bila za ravnanje v tem primeru odgovorna Qatar Airways, saj je upravljala let.

Kaj se zgodi, če potnik umre med letom?

V primeru smrti na letalu je kabinsko osebje dolžno preveriti, ali lahko potniku nudi medicinsko pomoč. Če zdravniki ali posadka ugotovijo, da je oseba preminila, truplo prestavijo na prazni sedež ali v poslovni razred, če je to mogoče.

Pokrijejo ga z odejo, let pa se nadaljuje kot načrtovano, razen če se posadka odloči za izredni pristanek na najbližjem letališču. Po pristanku lokalne oblasti prevzamejo truplo in letalska družba obvesti družino ter pomaga pri nadaljnjih postopkih.

Pravila glede ravnanja v takšnih primerih se lahko razlikujejo med posameznimi letalskimi družbami.