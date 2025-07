Groteskni medvedek pred trgovino sprožil policijsko preiskavo

»Medvedek iz človeške kože«, ki je bil konec tedna najden pred trgovino v Kaliforniji, je bil po vsej verjetnosti postavljen tja kot potegavščina – kljub temu da je policija sprožila preiskavo, poročajo ameriški mediji. V nedeljo, 13. julija, je okrožni šerifov urad San Bernardino prejel prijavo o morebitnih človeških ostankih pred trgovino AMPM ob bencinski črpalki, je povedala predstavnica policije Mara Rodriguez.

»Preiskovalec mrliških ogledov je prevzel predmet in preiskava se nadaljuje.«

Posnetki prikazujejo, kako so oblasti zaprle parkirišče, medtem ko si je preiskovalec ogledoval medvedka, ki je bil postavljen tik pred vhod v trgovino. Kljub potekajoči preiskavi je medvedek dejansko narejen iz lateksa in je trenutno naprodaj na spletu kot »medvedek iz človeške kože« za 165 dolarjev.

Ni vedel za namen kupca

Umetnik iz Južne Karoline, Robert Kelly iz podjetja Dark Seed Creations, je prevzel zasluge za delo in v e-pošti za revijo People potrdil, da je enega od medvedkov prejšnji teden poslal stranki v Victorville. Kelly je povedal, da je »začel prejemati ogromno sporočil in klicev ljudi, ki so nas obveščali o incidentu«, potem ko so o njem poročali mediji.

»Naše delo je precej prepoznavno in ljudje so pošiljali članke z vseh strani. Pogledal sem in seveda – bil je točno tisti medved, ki sem ga poslal prejšnji teden,« je dodal Kelly. »Vsak umetnik si želi priznanje za svoje delo, zato sem rekel 'jaz sem ga naredil' in od takrat ne dohajam več vseh sporočil. Lagal bi, če bi rekel, da v tem ne uživam vsaj malo. Sem samostojni umetnik, zato je nekaj pozornosti včasih dobrodošlo, tudi če tega ne morem povsem podpreti. Ne, nisem vedel za namen kupca, niti nisem bil vključen v potegavščino na drugem koncu države,« je zapisal ter dodal, da si medvedka še vedno lahko kdorkoli naroči na spletu.

»Ena od stvari, po kateri smo znani, je, da izdelujemo veliko rekvizitov iz 'ponarejene človeške kože',« je pojasnil. »Vse to je narejeno iz lateksa. Ustvarjeno je s pomočjo kalupov. Naše stvari so v industriji kar prepoznavne. Tako da ko se je to zgodilo, so mi v nekaj urah telefon in Facebook dobesedno eksplodirali,« je dodal, poroča People.