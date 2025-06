Gradil brez dovoljenj in postal velika atrakcija: »Nikoli ne bom dovolil, da jo porušijo«

Čeprav je obdan z ruševinami podrtih domov in se med spanjem maje v lastnem stolpiču iz zdelanih vezanih plošč in ukrivljenih tramov, se Chen Tianming v provinci Guizhou na jugozahodu Kitajske ne da. Njegov dom je v vasi, ki so jo lokalne oblasti ukazale porušiti, da bi zgradile dobičkonosen turistični resort v regiji, znani po spektakularnih riževih terasah in gorski pokrajini, postal majav spomenik trmi enega samega človeka.

Vas so oblasti leta 2018 porušile, a danes 42-letni Chen se ni hotel izseliti, kljuboval je številnim odločbam o rušitvi ter svoj skromni kamniti bungalov gradil vedno višje. Zdaj je sam svoj vladar v osupljivi 10-nadstropni piramidasti zgradbi iz razmajane mreže stopnic, balkonov in drugih dozidav, ki so jih kitajski mediji primerjali s fantazijskimi stvaritvami legendarnega japonskega animatorja Hajaa Mijazakija (Čudežno potovanje, Totoro ...)

Ironično je, da je na mestu, kjer bi moral stati resort, turistična atrakcija zdaj postala njegova hiša.

»Graditi sem začel iz praktičnih razlogov – poskušal sem obnoviti in razširiti naš dom,« je Chen povedal za AFP, medtem ko se je po svoji konstrukciji vzpenjal po labirintu lestev in se izogibal lesenim tramovom. »Potem pa me je to začelo vse bolj zanimati in postalo je hobi, v katerem sem užival,« je nadaljeval.

Chenova obsedenost z dozidavami in dejstvo, da gradi brez gradbenih dovoljenj, še naprej razburjata lokalno oblast. Višja nadstropja, kjer spi, se gugajo v vetru, hiša pa je na tla pritrjena z desetinami vrvmi in kabli, kar vzbuja občutek, da bi sicer lahko kar odletela. »Ljudje mi pravijo, da je hiša nevarna in bi jo morali porušiti – a jaz je nikoli ne bom dovolil porušiti,« je še povedal.

Ker je takole privezana, daje vtis, kot da bi lahko poletela.

Projekt propadel

Lokalne oblasti so imele torej velikopotezni načrt za turistično atrakcijo – vključno z gledališčem in umetnim jezerom – prav na zemlji, kjer je doma Chen. Obljubljale so odškodnino vaščanom, a Chenovi starši so to zavrnili, zato je prisegel, da jim bo pomagal braniti dom, ki ga je v 80. letih zgradil njegov dedek. Tudi ko so sosedje odhajali in so njihove domove rušili, je Chen vztrajal v hiši, da ne bi investitorji prišli ponoči in je podrli. A slabo zamišljeni projekt je nato propadel, Chen pa je postal lastnik hiše sredi ruševin. Trmasto je gradil naprej in še naprej tudi prejemal grožnje o rušitvi.

Chen se ne namerava predati.

Sodni boj, za katerega je zapravil že ogromno denarja, nadaljuje. Ne skrbi ga, da bi hišo porušili. Zdaj, ko je projekt propadel, meni, da za to ni več potrebe. Najbolj ironično pa je, da je na mestu, kjer bi moral stati resort, turistična atrakcija zdaj postala njegova hiša, saj jo hodijo občudovat od blizu in daleč.