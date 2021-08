Gostje v šoku: zaračunali so jim sedenje v lokalu

Na plaži Jaz tudi sedenje ni več zastonj.

V času družabnih omrežij se z bliskovito naglico razširijo novice o težavah in težavicah, ki jih doživljajo ljudje na svojih dopustih. Večinoma se objave nanašajo na dolge čakalne vrste na meji ali na letos izjemno gnečo na plaži, prav tako je veliko ljudi nezadovoljnih z zelo visokimi cenami hrane in pijače vzdolž obale Jadrana. Nedavno smo lahko izvedeli, da v neki slaščičarni na Hrvaškem zaračunavajo vodo v kozarcu, ki jo postrežejo ob kavi. Ker naj bi menda šlo za filtrirano vodo iz pipe, posebej obdelano z UV-žarki. Kozarec naj bi stal kar šest kun, kar je skoraj evro.Pred nekaj dnevi pa je po facebooku zakrožila še bolj nenavadna novica iz Črne gore. V enem od lokalov na plaži Jaz v Budvi so namreč trem gostom zaračunali sedenje v lokalu, ne da bi kaj naročili. V dokazu, na računu, katerega fotografijo so priložili, je lepo vidno, da so zaračunali trikrat po 50 centov za storitev »nič ne bom«, v prevodu »neču ništa«.Objava računa na profilu Podgorički vremeplov na facebooku je takoj sprožila velik plaz komentarjev, večinoma so se nad potezo lokala vsi zelo zabavali. Nekaterim se zdi, da je zaračunavanje sedenja v lokalu povsem upravičeno in da je 50 centov še premalo, spet drugi so prepričani, da gre le za prebrisano reklamno potezo lokala.Eden od komentarjev pa se je glasil: »Le še vprašanje časa je bilo, kdaj bodo Črnogorci zaračunali tudi nič. Evo, zdaj so začeli.«