Gostilničar s hitrim prstom plačal visoko ceno: za zmotno obtožbo 89.000 evrov kazni

Lastnik gostilne The Horse & Jockey Inn v Knightonu v Veliki Britaniji je hitre jeze in še hitrejših prstov. S tem pa si je nakopal težave, tožbo in zahtevek za plačilo vrtoglave odškodnine. Tik po tem, ko se je julija lani na zrezkih in pivu v njegovi gostilni oglasila družina, je namreč lastnik, prepričan, da gostje niso plačali računa za 178 evrov, na spletu objavil posnetek njihovega odhoda iz restavracije, ki ga je zabeležila nadzorna kamera.

Obtožil jih je goljufije, a izkazalo se je, da so račun poravnali s kartico, vendar osebje plačila ni vneslo pravilno. Preveč temperamentni gostinec je imel smolo – družina McGirr, ki je bila na posnetku, je znana in ugledna, zato je dogodek postal novica dneva v britanskih medijih.

Prav iz objav so lastniki mednarodnega podjetja McGirr Engineering, ki izdeluje gradbene stroje, izvedeli, da naj bi okradli restavracijo, ob novici pa so bili šokirani in prizadeti.

Naročili so hrano in pijačo za 178 evrov. FOTO: Monkeybusinessimages Getty Images/istockphoto

Restavracija se jim je opravičila za napako in jim ponudila brezplačne obroke, vendar so McGirrovi odločno zavrnili ponudbo. »Veliko običajnih ljudi bi to morda sprejelo. Toda glede na bogastvo in odličen ugled McGirrovih to zanje ni bila možnost. Njihov ugled je bil tako močno očrnjen, da so bili prisiljeni poseči po pravnih sredstvih,« je za Daily Mail povedal neimenovani vir.

Družina je gostilno tožila in si pred kratkim po intenzivnih pogajanjih od restavracije izborila 89.130 evrov odškodnine. The Horse & Jockey Inn se jim je moral tudi javno opravičiti. Zgodba je postala opomin, kako hitro lahko napačne obtožbe na družbenih omrežjih povzročijo resno škodo, tako tistemu, ki v njej nastopa, kot tistemu, ki jih objavi.