Gospa priporoča:»Jejte česen, popite žganje in ubite koronavirus«

Medtem ko novi koronavirus nadaljuje svoj pohod po svetu, je na spletu postala uspešnica gospa, ki je pojasnila kako se zaščititi pred virusom. Ima naraven recept, ki vključuje veliko dela in pravilno prehranjevanje.»Jejte pekoče, jejte česen, pražite paprike non-stop. Zjutraj spijte žganje in ubite koronavirus. In delajte. Če sediš in čakaš korono, postaneš depresiven«.Vse to je gospa posnela s cigareto v ustih in masko okrog vratu in postala prava viralna uspešnica in svoje razmišljanje o virusu zaključila: »Pijte, čistite in ni korone, ni nič. Okopajte se in razkužujte in to je to«.