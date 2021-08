Gora krst čaka na pokop

Krematorij je že vrsto let pokvarjen, prostorov za pokope pa primanjkuje. Kam torej s trupli, se držijo za glavo v Palermu, kjer se krste kar kopičijo. In to že od jeseni 2019, opozarjajo pristojni, ki krste s trupli skladiščijo v plastičnih šotorih, a huda vročina povzroča razpadanje in tako ogroža tudi zdravje okoliških prebivalcev.

Korupcija in podkupnine

Nekaj krst je na vrhuncu vročinskega vala na Siciliji celo razneslo, se za glavo držijo na tamkajšnjem osrednjem pokopališču, kjer pa so, kot pravijo, nemočni. Pokojne je treba čim prej pokopati ali pa krste vstaviti v dodatne, pocinkane, ki lahko preprečijo razpadanje in neznosne vonjave, opozarjajo domačini in tudi zdravstvene oblasti, a na pokopališču Rotoli pojasnjujejo, da sami rešitve ne vidijo. Še več, za številne krste je zmanjkalo prostora tudi v plastičnih šotorih, zato posmrtni ostanki zdaj zapolnjujejo tudi hodnike urada, pisarne in druge prostore, v katerih so krste zložene druga na drugo. Dostojen pokop se tako zdi svetlobna leta daleč, se za glavo držijo številni užaloščeni svojci, ki že mesece čakajo na izvedbo pogreba, za katerega so že plačali, a kaj ko na pokopališču ne najdejo prostora za poslednji počitek. »Pokojni oče tu leži že 14 mesecev, še rože mu ne morem položiti na krsto in ga obiskati, kot se spodobi,« je obupana domačinka in pristavlja, da je naravnost sramotno, da oblasti ne poskrbijo vsaj za krste, v katerih počivajo najmlajši. Nekateri so pokojne prestavili na druga pokopališča, a so se tudi ta hitro zapolnila, obupani pa so tudi tisti, ki želijo posmrtne ostanke kremirati. Krematorij namreč ne deluje že dve leti, nekateri so trupla za žarni pokop tako prepeljali 200 kilometrov proč v Messino ali pa Reggio Calabrio; novega krematorija, pa čeprav so zanj pred leti namenili že tri milijone evrov, še ni.



Korupcija je nedvomno kriva za nedopustno zmedo in kaos, bentijo mnogi. Številni uradniki in zaposleni na pogrebnih zavodih ter celo dva zdravnika so se namreč znašli v preiskavi zaradi podkupnin pri prodaji grobov in žarnih niš mimo vrste, mnogi pa za katastrofalne okoliščine krivijo tudi malomarno administracijo, ki pokojnikom namenja grobove, ki ne obstajajo ali pa so zasedeni.

