Gola sta se sončila, ko ju je začel preganjati jelen

Iz Avstralije prihaja nenavadna novica. Dva moška, ki sta se povsem gola predajala sončnim žarkom, je med sončenjem presenetil jelen in ju začel preganjati. Prestrašena nagca sta zbežala v narodni park in se izgubila, zato so jima morale na pomoč priskočiti policisti. Moška so tudi oglobili, plačati bosta morala tisoč dolarjev kazni.



Oblasti so za avstralski News razkrile, da so okoli 18. ure prejeli klic na pomoč in se skupaj z reševalci in civilno zaščito odpravili na pomoč nesrečniku. Našli so golega 30-letnika, ki se je izgubil, nato pa ob poti še 49-letnika, ki je bil delno oblečen. Policistom sta povedala, da sta se na bližnji plaži sončila, ko ju je iz zasede presenetil jelen in ju pričel preganjati.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: