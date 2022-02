Gola se smuka okoli štedilnika: »Moje prsi jo vedno skupijo«

V letovišču Bare Oaks Family Naturist Park v kanadskem Torontu so oblačila nesprejemljiva, pravila se seveda drži tudi osebje.

Celo kuharsko, ki kljub higienskim pomislekom rado pripravlja jedi zgoraj in spodaj brez. Kot pojasnjuje glavna kuharica Kim Lariviere, je edina pomanjkljivost takšnega dela možnost opeklin.

V kanadskem parku se veselijo poletne sezone. FOTO: Oleg Elkov/Getty Images

Olje namreč med cvrtjem pogosto neprizanesljivo prši naokrog, sama pa se v dolgi karieri nikakor ni mogla privaditi na predpasnik, niti na kapo ne.

Povsem svobodna

»Ko zacvrči slanina, je najhuje,« pove Kim. »Moje prsi jo vedno skupijo. In ko sem v bližini žara, se redko zgodi, da jo odnesem s povsem celo kožo.« A kot pravi, je prednosti golega kuhanja veliko več kakor slabosti. Ko je pred leti prvič na delovnem mestu odvrgla vsa oblačila, jo je preplavil občutek svobode, kakršnega dotlej ni poznala, in odpovedala se mu ne bi za nič na svetu, poudarja Kim, ki se že veselo pripravlja na poletno sezono in visoke temperature, ob katerih bo znameniti nudistični park odprl tudi kamp in dodatne kapacitete na prostem.

S svojo ekipo skozi vse leto postreže okoli 100 gostom na dan, priznava pa, da je edina med zaposlenimi, ki ne nosi predpasnika. No, le maske se še ne more otresti, kršitve ob protikoronskih ukrepih oblasti neusmiljeno kaznujejo, a nestrpno pričakuje konec pandemije.

Že v otroštvu je s starši počitnikovala le v nudističnih letoviščih, ljubezen do takšne povezanosti z naravo je ponesla tudi v odraslo dobo. A ko se je odločila za kariero v gastronomiji, si nikoli ni mislila, da se bo lahko smukala okoli štedilnika brez oblačil!

Tako ji je tudi manj vroče.

»Tako je vsekakor prijetneje, ne nazadnje je v kuhinji običajno zelo vroče, in če si brez oblačil, je vsaj malce lažje. Seveda se je treba izogibati opeklinam. Že večkrat sem si sicer rekla, da bi morala nositi predpasnik, a se ne morem spoprijateljiti z njim,« svoj delovnik opiše Kim, katere specialiteta so hamburgerji, hot dogi in piščančje perutničke.