Glejte in se čudite: Kristina (23) ima 21 bioloških otrok

Pred enim letom je bila(23) mamica enega otroka, danes vzgaja 20 otrok in vsi so njeni biološki otroci. Z možem, milijonarjem, ki je od nje precej starejši, star je 57 let, sta za nadomestne mame zapravila več kot 160 tisoč evrov, zdaj pa na leto zapravita približno 80 tisočakov, da plačata 16 varušk, ji živijo z njima in jima pomagajo pri vzgoji.Kljub temu, da imata že 21 otrok ne izključujeta možnost, da bosta imela še več otrok. Kristina pravi celo, da si jih želi sto.Rusinja Kristina je moža spoznala med potovanjem. Takrat je že bila mamica šestletni. Prvega otroka, dečka Mustaffa, jima je rodila nadomestna mama. »O tem sem sanjala od otroštva. Mož pa si je od nekdaj želel veliko družino. Takoj, ko sva se spoznala, sva začela uresničevati svoje sanje,« je dejala in dodala, da ne ve, ali bodo največja družina na svetu, da pa bodo nedvomno najbolj srečna. »Ves čas sem z otroki in počnem, kar delajo mame. Razlika je le v tem, koliko otrok imam.«Kristina je še povedala, da načrtuje nosečnost, a ne še zdaj, saj se zaveda, da jo otroci potrebujejo. Družina vsak teden porabi dvajset velikih paketov plenic in 53 paketov otroškega mleka.Kristina in Galip imata:(14 mesecev),(13 mesecev),(13 mesecev),(1 leto),(1 leto),(11 mesecev),(11 mesecev),(11 mesecev),(10 mesecev),(10 mesecev),(9 mesecev),(9 mesecev),(9 mesecev),(8 mesecev),(8 mesecev),(7 mesecev),(7 mesecev),(6 mesecev) in(4 mesece).