»Glede na moževo vazektomijo in 16 let brez menstruacije je to čudež« (VIDEO)

Američankaje stara 62 let in nedavno je sledilcem na družabnem omrežju sporočila, da je noseča ... To se ji je zgodilo, čeprav že 16 let ni imela menstruacije, njen mož (72) pa se je že pred leti odločil za vazektomijo.Seveda je bila ob novici, da bo rodila v tretjem življenjskem obdobju, šokirana. Par ima sicer že dva odrasla sinova, tretjega otročička pa zdaj pričakujeta v začetku decembra, je poročal The Sun.Jenny je še razložila, da je jutranje slabosti ne mučijo več, a potožila zaradi dvojnih meril. Potem ko je objavila veselo novico, so se mnogi čudili njenim letom, nihče pa se ni vprašal, koliko let šteje njen soprog.»Medtem ko zame pišejo, da sem pri 62 letih prestara za otroka, soprogu čestitajo,« je razložila na posnetku, ki ga je objavila na instagramu.