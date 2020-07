Vsega vajeni policisti so le strmeli in niso verjeli svojim očem. Na parkirišču so slišali glasno stokanje in prihiteli na pomoč. Tam pa so naleteli na nosečnico, ki je bila sicer namenjena v porodnišnico ...







A otroku se je očitno mudilo na svet, zato je morala mamica roditi kar na parkirišču, in to stoje. K sreči se je vse dobro izteklo, mamica in novorojenček pa se počutita odlično.