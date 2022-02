Ginekologinja šokirana na ultrazvoku: v maternici je raslo tole (VIDEO)

Neka uporabnica Tik-toka, ime ji je Page, je s svojimi sledilci delila nevsakdanjo izkušnjo po ginekološkem pregledu, ki je k sreči marsikomu ni treba doživeti. Pred dvema letoma je rodila sina, zdaj pa je prvič po tem obiskala ginekologa. Imela je vse znake, ki so nakazovali na to, da je noseča, a ji testi nosečnosti niso potrjevali.

Pokazala je, kaj ji je dve leti raslo v maternici. FOTO: Zaslonski Posnetek, Tik Tok

Na ultrazvoku ji je zdravnica pogledala, kaj se dogaja v njeni maternici in bila ob tem šokirana. »Takoj ko je vstavila tisto ročico vame in jo začela premikati, sem zagledala nekaj na zaslonu. Ona je ponavljala, 'ni dojenček, ni dojenček'. V tistem trenutku sem bila vsa trda, ker sem bila prepričana, da imam raka. Zdravnica me je nato pogledala v oči in rekla, da imam jajčaste oblike cisto, veliko 7 centimetrov, ki ji rečejo tudi dermoidna cista. V bistvu imam dve. Druga je v velikosti graha,« je na twitterju dejala mama in nadaljevala:

»Za tiste, ki ne veste, kaj je dermoidna cista, česar tudi sama nisem vedela do danes, naj pojasnim, da gre za cisto, iz katere rastejo dlake in zobje in nastane od delčkov tkiva ploda, ki se ločijo med razvojem ploda. Torej, približno dve leti imam dele svojega sina, ki rastejo v moji maternici, zobe in lase. V bistvu ne gre za dojenčka, čeprav so v splošnem to deli mojega sina, ki jih nosim v sebi,« je v posnetku povedala mama in pokazala fotografijo, kako so videti te dermoidne ciste.