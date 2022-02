Ginekolog za umetne oploditve uporabljal kar svojo spermo

Koliko otrok je ginekolog zaplodil v približno petnajstih letih, je tako rekoč nemogoče oceniti, a oblasti domnevajo, da je poleg potrjenih 21 primerov še veliko več. Joe Beek je v svoji 25-letni karieri pri oploditvah z biomedicinsko pomočjo v bolnišnici v Leidnu na Nizozemskem, severno od Haaga, uporabil kar svojo spermo brez soglasja vpletenih žensk, razkriva organizacija FIOM, ki zastopa 21 otrok.

Ti so se namreč pred časom odločili odkriti identiteto svojih bioloških staršev, kar jim zakonodaja omogoča po dopolnjenem 16. letu starosti, in izvedeli, da imajo vsi istega biološkega očeta. Ta je, kot kaže, svojo spermo uporabil pri oploditvi bodočih mater, medtem ko so te čakale na anonimnega darovalca in menda niso bile seznanjene z zdravnikovo namero.

Predpisi so bili nekoč mnogo ohlapnejši.

Njegovih žrtev je morebiti še veliko več, domnevajo pri zdravstveni ustanovi, a papirnih dokazov o spornem ravnanju nimajo, saj naj bi arhive iz tistega obdobja že uničili. Zato pozivajo vse ženske, ki jih je obravnaval Beek, naj se oglasijo v bolnišnici, da preverijo DNK. Kot pojasnjujejo, so takšne malomarnosti dandanes tako rekoč nemogoče, saj veljajo jasni predpisi in protokoli, postopki umetnih oploditev pa so strogo nadzorovani in evidentirani, medtem ko je bilo v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja to področje še dokaj neurejeno.

Beek je na kliniki, ki se je takrat imenovala Elisabeth, danes pa Alrijne, delal med letoma 1973 in 1998. Motivi za njegovo početje ostajajo neznanka, saj je od leta 2019 pokojen, po razpoložljivih podatkih pa svojega ravnanja ni zaupal nikomur.

Primer na Nizozemskem še zdaleč ni osamljen; leta 2020 se je izkazalo, da je bil ginekolog Jan Wildschut, ki je umrl leta 2009, biološki oče najmanj 17 otrok, še leto prej pa so oblasti razkrinkale Jana Karbaata, ki je svojo lastno spermo uporabil pri spočetju najmanj 49 otrok.