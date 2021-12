Garancija mu je potekla: vzel eksploziv in teslo vrgel v zrak (VIDEO)

Finski državljan Tuomas Katainen, lastnik modela tesla S, letnik 2013, je s vozilom doživel kup težav. Na armaturni plošči so začele svetiti lučke, ki so opozarjale na programske napake na sistemu voznikove pomoči, zato so avto odvlekli na pooblaščeni servis. Avta tam niso pregledali, so pa lastniku dejali, da potrebuje novo baterijo. Ker garancija ni več veljala, bi moral za novo odšteti okrog 20.000 evrov.

Tuomas ni naredil tega, ampak je nabavil 30 kilogramov eksploziva in avto vrgel v zrak. Za dodatek je na voznikov sedež namestil lutko milijarderja Elona Muska, lastnika Tesle.