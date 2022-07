Gabriel kužka preobrazi celo v pravljično bitje (FOTO)

Ko naši štirinožni ljubljenčki zapustijo pasji salon, so s postriženim kožuščkom, negovanimi krempeljčki in urejenimi uhlji ter seveda temeljito umiti skorajda neprepoznavni.

1000 evrov je včasih treba odšteti za stilski izziv.

Ko pa zapustijo prostore, v katerih dela čudeže Gabriel Feitosa, so videti kot pande, zmaji, enorogi, žirafe in zveri iz džungle, včasih pa celo pravljična bitja ali filmski junaki.

Ima tri pse

Feitosa je veliko ime med pasjimi stilisti v svetovnih krogih, podobe svojih povsem preobraženih strank pa redno objavlja na družabnih omrežjih in si vsak dan pridobiva številne nove oboževalce. Strank mu v domačem San Diegu v Kaliforniji ne primanjkuje, a dober glas seže v deveto vas ali pa kar drugo državo, zato k njemu romajo premožni lastniki s kosmatimi prijatelji z vseh koncev sveta.

Odličnih pasjih stilistov je nedvomno veliko, a Feitosa premika meje mogočega in vsakič znova navduši z izvirnimi zamislimi, ki pritegujejo petične in nadvse zahtevne stranke. Za eleganten in urejen videz se k njemu zatekajo lastniki psov, ki se pripravljajo na tekmovanja, za odštekane izzive pa se odločajo tisti, ki si želijo izvirnosti in modnega pridiha. Feitosa se je umetnosti naučil v domači Braziliji, kjer je najprej delal kot pomočnik: kot velik ljubitelj psov je začel že pri dvanajstih letih, strast pa je kmalu sklenil preliti v posel.

Da je bila odločitev pravilna, je spoznal zelo kmalu, kajti številne pasje stranke, ki so se očedile pri njem, so se s tekmovanj vrnile z odlikovanji in priznanji, ponosni lastniki pa so spretnega Feitoso priporočili svojim prijateljem.

Mnogi ga sicer obsojajo, da so psi žrtve njegovih odštekanih stvaritev, a mojster poudarja, da uporablja zgolj sredstva, ki so preverjeno varna za pasjo kožo in dlako, njegova izpiljena tehnika pa da živali sprošča. Zaupa mu prav vsak pes, saj živali začutijo dobroto v človeku, je prepričan, ne nazadnje ima tudi sam kar tri štirinožne prijatelje. Ti so velikokrat poskusni zajčki, a so običajno zadovoljni z videzom, čivava se denimo ni pritoževala, ko jo je odel v mavrico.

V salon vkoraka kot pes, zapusti pa ga kot ...

Za storitev, odvisno od obsega dela, je treba odšteti tudi do tisoč evrov, a si Feitosa za vsako stranko vzame do štiri ure časa, odvisno od velikosti psa in zahtev lastnika; slednji se lahko z videzom ljubljenčka hvali kar šest tednov.