Fuj, ni za slabe želodce: novi način »zadevanja« mladih(VIDEO)

Kaj je »zadeto« meso? Nekateri redno jedo surovo meso, ker verjamejo, da je takšno bolj zdravo, saj so takšnega uživali tudi naši predniki. Nekateri med temi posamezniki pa uživajo tudi t. i. zadeto meso. Pravzaprav gre za pokvarjeno meso, zadeto pa ga imenujejo zato, ker naj bi bili po njem veseli oziroma celo »zadeti«. To meso je lahko kateri koli del živali, ki se ga pusti fermentirati.

Mladina v ZDA je odkrila nov način sproščanja: prehranjujejo se s surovim in z zelo zrelim mesom (večina bi rekla, da je pokvarjeno), ki ga nekaj tednov ali celo mesecev pustijo v kozarcu, zaužijejo pa ga, ko se na njem pojavi plesen ali ko spremeni barvo iz rdečkaste v rjavo.Prepričani so, da so po zaužitju takšnega mesa veseli in sproščeni ter da je ta »droga« boljša od ostalih, ki so jih preizkusili. Zdravniki pa se držijo za glavo in opozarjajo, da lahko zaradi uživanja takšnega mesa dobijo nevarne viroze, bruhajo, dobijo drisko ali dehidrirajo. Poleg tega se lahko okužijo z nevarnimi bakterijami, ki jih sicer termična obdelava mesa uniči.Vsa ta opozorila pa številnih ne odvrnejo od novega trenda. Na družbenih omrežjih opisujejo, kako takšno meso sploh ni slabo in da je to najboljše zdravilo za depresijo, ker uživalca takoj »zadene«.Eden izmed uživalcev takšnega mesa se je posnel, ko je jedel leto dni staro meso (tistim, z občutljivim želodcem ogled odsvetujemo). Čeprav je pohvalil, da ni slabega okusa, pa izraz na njegovem obrazu govori drugače: