Frizerjeva žena ima najdaljše

Lasje so ji v največje veselje v življenju, obenem pa priznava, da bi brez skrbnega moža, ki je ugledni stilist in frizer, težko shajala. Asha Mandela je začela že 2009. pritegovati medijsko pozornost, ko so njeni lasje, oblikovani v drede, dosegli slabih šest metrov, do danes pa so zrasli do neverjetnega 33,5 metra!

Zaljubil se je vanjo in v lase

Ne le da so zelo dolgi, jasno, so tudi zelo težki: kar 19 dodatnih kilogramov 60-letna Asha, ki se menda ni postrigla že 40 let, nosi po svetu, a kot kaže, se splača. Odločitev, da si bo lase preprosto pustila rasti, je sprejela ob selitvi iz Trinidada in Tobaga v New York, skrb za pričesko pa je sprejela kot nego drugega živega bitja, pojasnjuje.

Higiena je pri takšni pričeski ključna.

Še danes je tako: preden leže k počitku, vso gromozansko lasno maso spne, kolikor je mogoče, z zvitkom pa se potem carta in tudi pogovarja. »Moji lasje so kot kobra ali pa kot nežen otrok, ki se stisne k mami in mirno zaspi, pove Asha, ki se je pred desetletji zaljubila v rastafarijanstvo, čemur je njena družina najprej nasprotovala, a pozneje sprejela, saj je Ashi pripadnost gibanju prinesla tudi ljubezen. Spoznala je bodočega moža, Emmanuela Chegeja, ki se je takrat preselil iz Nairobija v Keniji, povrhu pa je bil frizer, ki se je na prvi pogled zaljubil tudi v njene lase.

Od takrat se sme dolge in goste gmote dotikati le on; njene drede skrbno neguje in vzdržuje, higiena je pri takšni pričeski in predvsem takšni dolžini nadvse pomembna, poudarjata zakonca; vsak teden porabita okoli šest stekleničk šampona!

19 kilogramov dodatne teže nosi po svetu.

»So kakor rože: če jih ne neguješ, zalivaš in gnojiš, ne bodo cvetele, tako je tudi z lasmi!« pojasnjuje Asha, ki je z možem ustvarila tudi povsem naravno kozmetično linijo. Emmanuel ji lase kdaj oblikuje tudi v zanimivo, dvignjeno pričesko, toda Asha priznava, da ji dvignjeni lasje povzročajo bolečine v vratu in hrbtenici, zato jih pušča, kolikor je le mogoče, svobodne, da ji opletajo okoli trupa. In še, odločna je, da si jih nikoli ne bo postrigla, je še pribila ob novici o vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov.