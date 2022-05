Fotografiral dekle v kopalkah, ko je videl fotografijo, je obstal v šoku (FOTO)

Nek moški je na dopustu fotografiral svojo dekle v masažni kadi. Vse je bilo v redu, dokler ni opazil grozljive podrobnosti na fotografiji. »Prejšnji konec tedna sva šla z dekletom v hotel v Carlos Pazu in bilo je prelepo. V nedeljo popoldne sem jo fotografiral od zadaj z mobilnim telefonom, ona pa je to objavila na instagramu pet dni kasneje. In vse je bilo v redu, dokler nekdo ni opazil, da nas iz nasprotne stavbe nekdo gleda,« je zapisal na twitterju.

Par je upravnika hotela prosil, naj pregleda posnetek z nadzorne kamere in preveri, kdo je bil tam. Povedali so jima, da gre za hotelskega gosta, ki je bil z družino na bazenu. »Težava je v tem, da veva, da takrat tam ni bilo nikogar,« je zapisal fant.

Pričakovano so ga številni na družbenih omrežjih obtožili, da je sam manipuliral s fotografijo, čeprav je to odločno zanikal. »Ne verjamem v duhove, niti nimam kaj lagati in postavljati grozljive podrobnosti na objave na družbenih omrežjih. Tudi če bi se želel igrati s filtri, se jih še vedno nisem naučil uporabljati,« je zatrdil.