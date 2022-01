Fotografije, ki so šokirale svet: tovornjak na robu prepada ujet kar tri dni (FOTO)

Na območju mesta Čangdži v provinci Šanši na severu Kitajske se je zgodila nesreča, ki je šokirala svet. Resnim posledicam so se izognili za mišjo dlako. Voznik tovornega vozila, ki je sledil GPS-navodilom, je zašel na zelo ozko cesto, za katero je bil tovornjak očitno preširok in previsok. Voznik je kmalu spoznal, da ne bo šlo, zato se je poskušal vrniti z vožnjo vzvratno in se tako v nekem trenutku ujel na rob nekaj stometrskega prepada.

Prizori s kraja nesreče se zdijo neresnični, kabina in sprednji del prikolice visita s pečine, zato je pravi čudež, kako je vozniku uspelo pobegniti na varno. Vsemu temu je bil priča motorist, ki je vozil za njim. »Veljajo omejitve in nobeno vozilo, ki je višje od dveh metrov, ne more po tej cesti. Ves dan je snežilo, tovornjak je nadaljeval vožnjo in zdrsnil s ceste. Poskušal se je rešiti, a je skoraj padel v prepad in zdaj je promet popolnoma blokiran,« je povedal za lokalni medij.

Reševanje tovornjaka je trajalo tri dni, v njem pa so sodelovala kar tri vlečna vozila. Zaradi zapletenosti situacije jim ni preostalo drugega, kot da so vozilo prepolovili, da so ga lahko v kosih zvlekli z nevarne ceste.