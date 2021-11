Fatalni Ukrajinki je poslal denar, pravo resnico o njej je izvedel šele na letališču

Ko je Britanec Colin Orr prek spletne strani za zmenke spoznal Ukrajinko Olgo Marchenko, je najbrž menil, da je to ljubezen njegovega življenja. Z gospodično sta si izmenjala več kot 800 e-poštnih sporočil, na tisoče sporočil whatsapp, številne telefonske klice in fotografije.

Med njunim razmerjem je Colin Olgi pošiljal tudi denar, ki ga je potrebovala za preživljanje hčerke, s katero je živela v ukrajinskem mestu Lugansk. Vse se je zgodilo leta 2017, ko je bil Colin star 40, Olga pa 32. Po nekaj mesecih spletnih zmenkov mu je Olga povedala, da bi rada živela z njim v Edinburgu. Colin je takoj odhitel v Western Union in ji poslal denar, a ko je prišel čas, da končno vidi izbranko svojega srca v živo, je bil globoko razočaran. Olga naj bi s hčerko pristala na letališču v Edinburgu, Colinu pa je opisala, kako sta oblečeni, da bi ju lažje prepoznal. Prišel je na letališče, da bi ju pobral, a nista izstopili iz letala, ki je prispelo iz Ukrajine. Colin je mislil, da se je Olgi nekaj zgodilo, zato je njeno izginotje prijavil policiji. Ta mu je razkrila, da oseba s tem imenom živi zunaj Združenega kraljestva in da ni izginila. Colin je nato ugotovil, da ga je fatalna Ukrajinka 'vlekla za nos' zaradi 1.600 funtov (okoli 1.800 evrov), ​​ki ji jih je poslal med njuno 'zvezo'.

»Seveda sem sprva mislil, da je morda prevarantka, a po vseh sporočilih, klicih in vsem, kar sva skupaj preživela, sem mislil, da sem končno našel nekoga zase,« je povedal. »Če bi lahko govoril z njo, bi jo rad samo vprašal, zakaj jaz. Zakaj je od milijona drugih moških izbrala moškega iz delavskega srednjega razreda, da bi mu ukradla? Trdo sem delal in dobil kilo, zato moram na operacijo, vse zato, ker sem hotel pomagati njej in njeni hčerki,« je še dodal razočarani Colin, ki je s svojo izkušnjo želel opozoriti druge ljudi, naj ne zaupajo vsem, ki jih spoznajo na spletu, ne glede na to, kako predstavljajo.