Erotične figure ozaveščajo o raku (FOTO)

Preventiva tlakuje pot do dobrega počutja in zdravja, moški pa na tem področju vendarle potrebujejo nekaj več spodbude kakor ženske.

Obiskovalce vabijo k pregledu genitalij in tipanju za morebitnimi dejavniki tveganja.

Prav zato so v Peruju ubrali zanimivo taktiko, s katero želijo opogumiti svoje državljane in jih pripraviti k samopregledovanju, da bi pravočasno odkrili morebitne opozorilne znake raka prostate, penisa ali mod. Glavna zvezda projekta je tako muzej Larco v prestolnici Lima, kjer pri ozaveščanju pomagajo več kot tisoč let stare keramične figure.

V stiku s svojim telesom

Te upodabljajo različne erotične položaje in izrazito povečane genitalije, kar je odlična priložnost za učenje, so prepričani pobudniki projekta in organizatorji razstave Liga proti raku, ki obiskovalce vabijo k dotikanju genitalij predstavnikov ljudstva Moche, pri tem jih vodijo strokovnjaki, ki obenem kažejo kritične točke in pravilno tehniko tipanja za morebitnimi dejavniki tveganja.

Civilizacija Moche je prispela v Peru med letoma 100 in 800, na tiste čase pa spominja zelo razvita rokodelska umetnost z izdelovanjem keramičnih figur s povečanimi spolnimi organi in nazornimi prikazi spolnih položajev. Kot ugotavljajo organizatorji, številni obiskovalci zelo pomanjkljivo poznajo svojo lastno anatomijo (v nasprotju s starodavnimi predniki, ki so bili očitno mnogo bolj v stiku s svojim telesom) in so hvaležni za dragocena pojasnila, ki jim jih ponudijo strokovnjaki in jim tako povečajo možnost za zgodnjo diagnozo morebitne bolezni.

45 odstotkov raka odkrijejo v napredovali fazi.

Skrb vzbujajoči podatki kažejo, da so v minulem letu v Peruju odkrili okoli 10.000 primerov raka penisa, mod in prostate, od tega kar 45 odstotkov v že napredovali fazi in tako z malo možnosti za ozdravitev.