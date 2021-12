Enojajčni dvojčici s skupnim zaročencem zdaj načrtujeta še istočasno nosečnost

Anna in Lucy DeCinque (35) preživita skupaj vsako minuto dneva – skupaj jesta, se prhata, gresta na stranišče, skupaj se oblačita in spita. Druga na drugo sta navezani do te mere, da tehtata svojo hrano, da se prepričata, ali so njune porcije popolnoma enake.

Delita pa tudi zaročenca, 40-letnega Bena Byrna, s katerim si želita otroka. A to še ni vse – želita si, da bi obe tudi hkrati zanosili. Ker se jima je že uskladil menstrualni cikel, si zdaj merita telesno temperaturo, saj sta se »na internetu naučili, da ko se dvigne temperatura, to pomeni, da ovuliraš«. V novi resničnosti TV-oddaji Extreme Sisters, ki jo predvaja ameriški TLC, si tako izmerita povišano temperaturo, nato pa v sobo pokličeta svojega zaročenca, da mu sporočita veselo novico. Kamere ugasnejo, sklepamo lahko, da je čas za akcijo.

Dvojčici pa sta tudi razkrili, da je proces skupne nosečnosti veliko težji od pričakovanega in da je še težje uskladiti zanositev ob istem času. A kompromis pri sinhroni nosečnosti za dekleti iz Pertha ni opcija. Jima bo uspelo?