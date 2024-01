Eno najbolj nenavadnih vozil na svetu labodji avto pljuva vodo in kaka belilo

Pozabite na ferrarije, bugatije in rolls-roycee, če želite zares izstopati, si omislite avto, kakršnega nima nihče drug na svetu. Tako je leta 1900 storil bogati inženir Robert Nicholl Matthewson, nenavadno vozilo pa še danes žanje pozornost.

Čudaški Britanec, ki je bil nor na labode, si je zaželel avto po podobi svoje najljubše ptice. Željo so v Indiji živečemu posebnežu uresničili v domovini. Preračunano v evre je avto petičneža stal približno 17 tisočakov. Sestavili sta ga podjetji JW Brooks in Lowestoft iz Suffolka, ki jima je uspelo ustvariti pravo čudaško mojstrovino.

Izdelali so ga v Veliki Britaniji in ga prepeljali v Indijo.

Labodji avto, ki ga hranijo v muzeju Louwman na Nizozemskem, ima ročno izrezljano leseno karoserijo, nameščeno na vrhu kovinske šasije, in tehta kar 3000 kg. Pobarvano je z biserno belo barvo in ima vrsto nenavadnih lastnosti, ki vzbujajo začudenje in smeh.

Avto je v Kalkuti

Ker je Matthewson vozilo hotel uporabljati v Indiji, je naročil posebne krtače na pnevmatikah, ki so preprečevale, da bi se avta oprijemali slonji iztrebki. Posebna cev, vgrajena v avtomobil, je na cesto vsake toliko časa izpustila belilo – to naj bi dajalo vtis, kot da se je orjaški umetni labod ponečedil. Posebna troblja je delovala s pomočjo klaviature in orgelskih cevi, kar je omogočalo različne zvoke hupanja. S pritiskom na gumb je iz kljuna škropila voda; pljunki iz vozila so med pešci povzročali paniko, čeprav naj bi jim voda iz laboda čistila pot.

Vožnjo s čudnim avtom po mestnih ulicah so v Indiji prepovedali.

Avto je v Kalkuti, kamor so ga pripeljal iz Velike Britanije, vzbujal toliko pozornosti, zato so ga sčasoma označili za preveč motečega in ga prepovedali na mestnih ulicah. Ker ga ni mogel voziti, se je Matthewson odločil, da ga bo prodal. A če so ljudje pričakovali, da se tako čudaškega vozila ne bo mogel z lahkoto znebiti, so se ušteli: kupca je našel kar med svojimi sosedi. Labodji avto je kupil zbiralec nenavadnih predmetov, maharadža Ripudaman Singh.