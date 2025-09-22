Enajstletnik hospitaliziran zaradi domače naloge, reševal jo je 14 ur brez predaha

Preveč šole škoduje zdravju otroka, pretirano ambiciozni starši pa še bolj. O tem priča dogodek v kitajskem mestu Changsha, kjer je 11-letni Liangliang potreboval nujno medicinsko pomoč, potem ko je 14 ur neprekinjeno delal šolske naloge. Liangliang se je zače učiti ob 8. uri zjutraj in nadaljeval vse do 10. ure zvečer – brez odmora.

Okoli 23. ure so se pokazali prvi znaki resnih zdravstvenih težav, vključno s hitrim dihanjem, omotico, glavobolom in otrplostjo okončin. Njegovi starši, ki so ga ves dan nadzorovali, so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali dihalne težave. Nastopile so kot posledica čustvenega stresa zaradi pritiska staršev, ki so zahtevali, da fant ves ta čas dela za šolo. Čeprav se morda sliši nedolžno, gre za stanje, ki lahko, če ga ne zdravijo pravočasno, ogrozi celo življenje bolnika.

Še posebno peklenski je gaokao, državni izpit za vstop na univerzo. FOTO: Hxdbzxy/Getty Images

Avgusta je pediatrični urgentni oddelek obravnaval 30 otrok s podobnimi simptomi.

Otroci pod stalnim pritiskom

Primer Lianglianga ni osamljen, temveč simptom širšega problema akademskega pritiska na Kitajskem. V avgustu je pediatrični urgentni oddelek v centralni bolnišnici v Changshaju obravnaval 30 otrok s podobnimi simptomi, kar je 10-krat več kot prejšnje mesece.

Na Kitajskem sta izobraževanje in akademska uspešnost ključna na poti do družbenega in ekonomskega uspeha. Takšna družbena norma pa vodi do izjemnega pritiska na otroke. Starši pogosto vlagajo veliko časa in denarja v izobraževanje svojih potomcev, kar vključuje dodatne tečaje, inštrukcije in nadzor nad učenjem.

Vendar pa intenzivna osredotočenost na akademske dosežke lahko privede do resnih zdravstvenih težav. Dolgotrajni stres vodi tudi do duševnih težav, kot so anksioznost, depresija in izgorelost. Otroci pod stalnim pritiskom doseganja visokih akademskih standardov pogosto nimajo časa za sprostitev, igro ali socialne aktivnosti, kar je bistveno za njihov celostni razvoj.