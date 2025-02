Ena najbolj grozljivih smrti: kot bi mu 83 dni goreli notranji organi

Petintridesetletni Hisashi Ouchi je doživel eno najbolj grozljivih smrti v zgodovini. Njegova tragična usoda se je začela 30. septembra 1999 v obratu za predelavo urana v japonskem kraju Tokaimura.

Ouchi je bil del tričlanske ekipe, ki je pripravljala uran, ki so ga pozneje uporabljali kot jedrsko gorivo, a zgodila se je nesreča, zaradi katere je bil nesrečni Japonec izpostavljen rekordi količini radioaktivnega sevanja - 17.000 milisivertov (mSv), kar je najvišja zabeležena doza sevanja, ki ji je bila kdaj izpostavljena oseba. Za primerjavo, najvišja še varna količina za delavce, ki so izpostavljeni sevanju, je 20 mSv na leto, medtem ko je 5000 mSv že smrtna doza.

Ouchi in njegova sodelavca so torej konec septembra 1999 v predelovalnik dodali 16 kilogramov urana, kar je daleč presegalo varno mejo 2,4 kilograma. Trenutek pozneje je trojica opazila moder blisk, nato so se sprožili alarmi, ki so oznanjali, da je količina sevanja presegla vse meje.

Sprva je kazalo, da bo z njimi vse v redu

Vse tri delavce so nemudoma prepeljali v bolnišnico in sprva se je zdelo, da so v precej dobrem stanju, vsaj glede na okoliščine, a se je Ouchijevo zdravje hitro poslabšalo. Zaradi izpostavljenosti sevanju njegovo telo ni bilo več sposobno nadomeščati odmrlih celic in s telesa se mu je začela luščiti koža.

Nato so začele odmirati celice v črevesju, ki pomagajo pri absorpciji hrane in zdravil, posledica česar so bile hude bolečine v prebavilih, te so bile tako grozljive, kot bi Ouchijevi notranji organi goreli. Zaradi poškodbe črevesja je prišlo tudi do notranjih krvavitev, zato so mu morali zdravniki dnevno dodajati kri, dnevno je dobil okrog deset transfuzij.

A vsa prizadevanja zdravstvenih delavcev so bila zaman, Ouchijeve bolečine so bile tako hude, da mu niso pomagala niti najmočnejša zdravila proti bolečinam. Po 59 dneh v bolnišnici mu je zaradi vsega hudega odpovedalo srce, a bolečin takrat še ni bilo konec.

Ouchijevi svojci so namreč od zdravstvenih delavcev zahtevali, da ga obudijo k življenju, oživljanje je bilo uspešno in ubogi Japonec je v mukah preživel še nadaljnjih 24 dni. Njegova agonija se je končala 21. decembra, na 83. dan v bolnišnici, ko je umrl zaradi odpovedi več organov.